Врач назвал причины повышенного холестерина у стройных

Даже при нормальном весе уровень холестерина может быть повышен - ключевую роль здесь играет не фигура, а наследственность и состав рациона.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, об этом рассказал профессор кардиометаболической медицины Университета Глазго Навид Саттар в комментарии для The Guardian.

По его словам, распространенное представление о том, что атеросклероз развивается только у людей с лишним весом, не соответствует действительности. У худых людей также могут фиксироваться высокие показатели холестерина - в первую очередь из-за генетической предрасположенности. Именно наследственные факторы во многом определяют уровень липидов в крови, тогда как питание влияет на него в меньшей степени.

При этом значение имеет не столько общее количество калорий, сколько состав рациона. В частности, насыщенные жиры способны повышать уровень "плохого" холестерина, который связан с повреждением сосудов.

"Дополнительные риски создают сопутствующие факторы - повышенное артериальное давление, диабет и нарушения обмена веществ. В совокупности они усиливают негативное воздействие липидов на сердечно-сосудистую систему", - отметил врач.

Саттар подчеркнул, что оценивать риск развития заболеваний следует комплексно, а не по одному показателю. Он рекомендует регулярно проверять уровень холестерина, особенно после 40 лет, даже при отсутствии лишнего веса и других очевидных проблем со здоровьем.