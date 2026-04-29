Стимуляция одной зоны мозга вызвала генитальные ощущения у мужчин

Стимуляция соматосенсорной коры мозга вызывает генитальные ощущения у мужчин, но не у женщин. К такому выводу пришли ученые из Университетской клиники Шарите и Берлинского университета имени Гумбольдта. Результаты исследования опубликованы в журнале Brain, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Ученые изучали пять женщин и трое мужчин с опухолями в центральных отделах мозга, которым проводили операцию в сознании - под местной анестезией. Во время вмешательства врачи аккуратно стимулировали разные участки соматосенсорной коры слабым электрическим током и просили пациентов описывать возникающие ощущения.

У всех мужчин стимуляция определенной зоны в постцентральной извилине - области, отвечающей за телесные ощущения, - вызывала отчетливые генитальные ощущения. У женщин картина оказалась иной. При стимуляции тех же координат они не сообщали о генитальных ощущениях - чаще возникали ощущения в ногах. Авторы предполагают несколько возможных объяснений.

"Хотя наружные половые органы у мужчин и женщин иннервируются сходными нервами, у женщин есть дополнительные сенсорные пути - например, через блуждающий нерв, - которые могут иначе распределять сигналы в мозге", - отметили ученые.

Кроме того, связь работы коры мозга с генитальными ощущениями может быть более пластичной у женщин. Известно, что толщина соответствующей зоны коры связана с частотой сексуальной активности. На чувствительность также могут влиять травмы, заболевания и прием лекарств.

Отдельную роль, по мнению исследователей, играет гормональный фон. Уровень эстрогенов меняется в течение менструального цикла, во время беременности, лактации и в менопаузе - и эти колебания способны влиять на организацию соматосенсорной коры.

Авторы подчеркивают, что выборка была небольшой, и для окончательных выводов нужны более масштабные исследования. Тем не менее работа указывает на то, что "карта тела" в мозге может различаться у мужчин и женщин - и быть более динамичной, чем считалось ранее.