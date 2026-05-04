Как дефицит железа может вести к сахарному диабету?

Дефицит железа может повышать риск развития диабета, поскольку без этого минерала молодые бета-клетки поджелудочной железы не способны созревать и вырабатывать инсулин. К такому выводу пришла международная группа ученых во главе с исследователями из Бельгии. Результаты опубликованы в журнале Nature Communications (NatCom), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бета-клетки отвечают за выработку инсулина - гормона, регулирующего уровень сахара в крови. В процессе роста они проходят уязвимую стадию, когда особенно нуждаются в железе. Ученые показали, что в этот период клетки активно захватывают минерал через специальный рецептор. Если поступление железа блокируется, бета-клетки не достигают зрелого состояния и преждевременно погибают.

Исследование также показало, что зрелые бета-клетки значительно менее чувствительны к кратковременному дефициту железа. Это указывает на то, что потребность в минерале критически важна именно на этапе формирования клеток.

"Железо необходимо митохондриям - "энергетическим станциям" клетки, обеспечивающим выработку энергии для синтеза инсулина. Без достаточного количества железа этот процесс нарушается, что может со временем привести к снижению способности организма контролировать уровень глюкозы", - отмечают ученые.

Авторы исследования добавили, что ранее внимание уделялось главным образом рискам избытка железа для поджелудочной железы. Однако новые данные показывают, что и его недостаток может быть опасен.

Существуют два типа пищевого железа: гемовое и негемовое. Гемовое железо усваивается организмом легче и быстрее, негемовое - содержится преимущественно в растительной пище и усваивается хуже. Среди растительных продуктов железом богаты бобовые, орехи, шпинат, брокколи, свекла, яблоки и курага. Ключевыми источниками минерала животного происхождения выступают красное мясо, печень, рыба и яйца.