Назван скрытый фактор риска заболеваний костей и суставов

Препараты из группы агонистов GLP-1, которые широко используются для лечения диабета и снижения веса, могут быть связаны с небольшим повышением риска некоторых заболеваний костей и суставов. К такому выводу пришли исследователи, представившие результаты работы на ежегодной встрече Американской академии ортопедических хирургов (AAOS) 2026 года, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Ученые проанализировали медицинские данные 73 483 пациентов, принимавших такие препараты, и сравнили их с такой же по возрасту, полу и индексу массы тела группой людей, которые их не использовали. Наблюдение длилось пять лет. Оказалось, что у людей, принимавших препараты, риск остеопороза был выше на 0,9 процента, подагры - на 0,8 процента, а редкого заболевания костей остеомаляции - на 0,1 процента.

По мнению исследователей, возможное объяснение связано с быстрой потерей веса, которая может увеличивать нагрузку на опорно-двигательную систему. Кроме того, резкое снижение массы тела может повышать уровень мочевой кислоты, что способствует развитию подагры. Дополнительную роль может играть и уменьшение потребления пищи и некоторых питательных веществ, необходимых для здоровья костей.

Авторы подчеркивают, что обнаруженная связь не доказывает прямую причинно-следственную зависимость, однако она статистически значима и требует дальнейших исследований. По их мнению, врачам стоит внимательнее следить за состоянием костной ткани у пациентов, принимающих такие препараты, особенно если у них уже есть факторы риска заболеваний костей.