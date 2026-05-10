Ученые выяснили, почему шизофрения не поражает слепых от рождения
Ученые из Университета Западной Австралии обнаружили, что врожденная корковая слепота может защищать человека от развития шизофрении.
Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, результаты опубликованы в журнале Schizophrenia Bulletin (SchizoB).
Ученые проанализировали данные почти 500 тысяч детей, родившихся в Западной Австралии с 1980 по 2001 год. За это время шизофрению диагностировали у 1870 человек. Однако среди 66 детей с врожденной корковой слепотой - потерей зрения из-за повреждения зрительной коры мозга - не оказалось ни одного пациента с этим психическим расстройством.
Авторы отмечают, что подобная связь обсуждается еще с середины XX века, но только современные базы медицинских данных позволили проверить гипотезу на больших выборках.
"Особый интерес вызывает то, что защитный эффект наблюдается только при корковой слепоте. У людей, потерявших зрение позже или ослепших из-за повреждения глаз, по-прежнему может развиться шизофрения", - отметили ученые.
Исследователи считают, что ключ к разгадке связан с тем, как мозг учится интерпретировать окружающий мир. Сегодня шизофрению все чаще рассматривают как нарушение системы прогнозирования: мозг начинает придавать слишком большое значение случайным сигналам и хуже отличает реальные события от внутренних ощущений и мыслей.
Зрительная кора играет важную роль не только в обработке изображения, но и в обучении, внимании и оценке информации. Если мозг с рождения не получает зрительных сигналов, эта область перестраивается и начинает участвовать в других функциях - например, в речи, памяти и логическом мышлении.
По мнению ученых, такая ранняя перестройка может делать работу мозга более стабильной и снижать вероятность ошибок восприятия, характерных для шизофрении.
Авторы подчеркивают, что речь не идет о "лечебном эффекте" слепоты. Однако открытие может помочь разработать новые подходы к терапии, направленные не только на химические процессы в мозге, но и на механизмы восприятия и обработки информации.
