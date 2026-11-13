Найден эффективный способ остановить тяжелую близорукость у детей

Исследователи из шанхайских медицинских центров доказали, что глазные капли с 0,10% концентрацией атропина наиболее эффективно останавливают развитие тяжелой близорукости у детей. Результаты масштабного двухлетнего клинического испытания, проведенного в трех крупных больницах, опубликованы в журнале Nature Communications, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В испытании приняли участие 219 детей в возрасте от шести до двенадцати лет с высокой степенью близорукости - от минус пяти диоптрий и выше. Пациентов случайным образом разделили на три группы, которым каждый вечер предписывалось закапывать препарат с разной долей действующего вещества: 0,01%, 0,04% или 0,10%. Наблюдение за участниками велось с июля 2021 года по август 2024 года. Врачи регулярно проверяли остроту зрения, длину глазного яблока и сферический эквивалент - показатель преломляющей силы глаза, который измеряли после полного расслабления мышц хрусталика с помощью специальных капель.

Спустя два года регулярного использования наилучший результат показала группа с максимальной концентрацией. У этих детей падение зрения замедлилось на 0,35 диоптрии по сравнению с теми, кто получал минимальную дозу в 0,01%. Промежуточная концентрация 0,04% не продемонстрировала значимого преимущества к концу эксперимента. При этом почти у половины детей (47,4%) из группы 0,10% близорукость полностью перестала прогрессировать. Ученые отмечают четкую дозозависимость: чем выше была доза препарата, тем сильнее проявлялся защитный эффект для сетчатки и склеры.

Несмотря на явную эффективность самой высокой дозы, она же сопровождалась наиболее частыми побочными эффектами. Главной проблемой стала светобоязнь, на которую пожаловались 21,1% детей из группы 0,10%, тогда как в группе 0,01% на это указали лишь 7,8% участников. Также фиксировались жалобы на временную нечеткость зрения при чтении вблизи. Однако исследователи подчеркивают, что все негативные явления были контролируемыми. Тяжелых осложнений, угрожающих здоровью глаз, за 24 месяца наблюдения зафиксировано не было, а зрачки постепенно возвращались к нормальному размеру.

Высокая близорукость грозит необратимой потерей зрения и отслойкой сетчатки. По прогнозам ученых, к 2050 году от нее будут страдать 10% населения планеты. До сих пор доказанная эффективность атропина касалась преимущественно легких и средних форм заболевания. Альтернативные методы коррекции, такие как ночные линзы или специальные очки, детям с сильным падением зрения противопоказаны. Шанхайское исследование впервые дало врачам надежный инструмент для спасения зрения самых уязвимых пациентов.