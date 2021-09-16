На реконструкцию автодорог в Хазарском районе Баку выделено 5 млн манатов - Распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение "О дополнительных мерах по продолжению работ по реконструкции автомобильных дорог на территории Хазарского района города Баку".
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, в целях продолжения работ по реконструкции автомобильных дорог на территории поселков Бина, Бузовна и Гала Хазарского района города Баку из суммы, указанной в подпункте 1.1.14 "Распределение средств, предусмотренных в государственном бюджете Азербайджанской Республики на 2021 год для государственных капиталовложений (инвестиционных расходов)", Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяется пять миллионов манатов.
Министерству финансов Азербайджана поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в настоящем распоряжении, Кабмину - решить вопросы, вытекающие из распоряжения.
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