Президент Ильхам Алиев посетил посольство Великобритании, выразил соболезнования в связи с кончиной Королевы Елизаветы II

13 сентября Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев посетил посольство Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране и выразил соболезнование в связи с кончиной Королевы Великобритании и Северной Ирландии Елизаветы II.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, посол Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии в нашей стране Фергус Оулд встретил главу государства.

Президент Ильхам Алиев оставил запись в траурной книге.

Затем глава государства побеседовал с послом.

Президент Ильхам Алиев: Очень печальное событие. Но никто в силах изменить законы жизни. Хочу еще раз выразить соболезнование британскому народу.

Посол: Большое спасибо.

Президент Ильхам Алиев: Я был лично знаком с Королевой. Дважды встречался с ней. Первый раз, еще не будучи избран на пост Президента - в 1997 году был приглашен в Букингемский дворец по случаю дня рождения Королевы. В то время я получил такое предложение как вице-президент SOCAR. Впервые там - естественно, было много людей, - просто состоялось наше знакомство. Вслед за этим я имел возможность встретится с Ее величество Королевой в рамках визита в вашу страну. Это был человек, производивший очень приятное впечатление.

Как вам известно, недавно наша делегация от моего имени подарила ей карабахского скакуна. Несмотря на определенные проблемы со здоровьем, она лично приняла этот подарок. Об этом тоже известно. Она была прекрасным человеком, выдающимся деятелем и, конечно, в первую очередь, исторической личностью, являющейся символом Великобритании. Еще раз выражаю соболезнование от имени азербайджанского народа.

Я также направил Королю поздравительное послание. В письме я выразил уверенность в том, что наши связи и впредь будут развиваться, так как мы действительно достигли очень тесных связей во многих сферах, надеюсь, что в ближайшем будущем эти связи еще более расширятся.

Посол: Большое спасибо. Благодарю Вас за то, что посетили посольство в связи с кончиной Королевы. Я также глубоко признателен Вам за письма соболезнования, направленные Королю Чарльзу и Премьер-министру. Ваше внимание очень важно для развития отношений между нашими странами.

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В заключение была сделана фотография на память.