Изъято одно из полномочий Министерства молодежи и спорта

Президент Ильхам Алиев подписал указ о внесении изменений в "Положение о Министерстве молодежи и спорта Азербайджанской Республики", утвержденное указом Президента Азербайджанской Республики от 18 апреля 2006 года № 392.

Как передает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно документу, отменяется пункт 9.5-2 "Положения о Министерстве молодежи и спорта Азербайджанской Республики", утвержденного Указом Президента Азербайджанской Республики от 18 апреля 2006 года № 392.

Тем самым, изъято полномочие Министерства молодежи и спорта, в рамках борьбы с применением допинговых средств и методов в спорте, в области разрешения на терапевтическое использование, создание дисциплинарных и апелляционных органов и утверждения их положений.