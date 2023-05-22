В Вильнюсе состоялся официальный ланч в честь Президента Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой

22 мая в Вильнюсе в честь Президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева и Первой леди Мехрибан Алиевой Президентом Литвы Гитанасом Науседой и его супругой Дианой Науседене был дан официальный ланч.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

Новость обновляется