https://news.day.az/officialchronicle/1598275.html Увеличена численность сотрудников Госкомитета по работе с религиозными структурами - УКАЗ
Увеличена численность сотрудников Госкомитета по работе с религиозными структурами - УКАЗ
Увеличена численность сотрудников Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.
Согласно указу, предел численности работников Госкомитета по работе с религиозными структурами увеличен с 88 до 98 человек.
Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.
Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.
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