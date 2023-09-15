Увеличена численность сотрудников Госкомитета по работе с религиозными структурами

Увеличена численность сотрудников Государственного комитета Азербайджанской Республики по работе с религиозными структурами.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, соответствующий указ подписал Президент Ильхам Алиев.

Согласно указу, предел численности работников Госкомитета по работе с религиозными структурами увеличен с 88 до 98 человек.

Кабинету министров поручено решить вопросы, вытекающие из настоящего указа.

Указ вступает в силу с 1 января 2024 года.