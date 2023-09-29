https://news.day.az/officialchronicle/1602338.html Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой
Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса Ганиры Пашаевой.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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С полным текстом некролога можно ознакомиться по ссылке.
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