Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной Ганиры Пашаевой

Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева подписали некролог в связи с кончиной депутата Милли Меджлиса Ганиры Пашаевой.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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С полным текстом некролога можно ознакомиться по ссылке.