Срок освобождения от НДС на импорт в Азербайджан группы сырья и материалов продлен на 3 года

Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О внесении изменений в закон "Об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики об отмене Указа Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость"".

Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, срок освобождения от НДС "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" продлен до 2026 года.

До этого указанный срок истекал в 2023 году.