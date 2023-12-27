https://news.day.az/officialchronicle/1625364.html Срок освобождения от НДС на импорт в Азербайджан группы сырья и материалов продлен на 3 года
Срок освобождения от НДС на импорт в Азербайджан группы сырья и материалов продлен на 3 года
Президент Ильхам Алиев подписал Указ "О внесении изменений в закон "Об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" и внесении изменений в Указ Президента Азербайджанской Республики об отмене Указа Президента Азербайджанской Республики "Об утверждении "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость"".
Как сообщает в среду Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, согласно указу, срок освобождения от НДС "Перечня сырья и материалов, импорт которых освобожден от налога на добавленную стоимость" продлен до 2026 года.
До этого указанный срок истекал в 2023 году.
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