https://news.day.az/officialchronicle/1628474.html Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал об азербайджанской журналистке, задержанной в Новой Каледонии
Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал об азербайджанской журналистке, задержанной в Новой Каледонии
Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, говоря в интервью местным телеканалам о колониальной политике Франции, рассказал о задержанной в Новой Каледонии в прошлом месяце азербайджанской журналистке.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в связи с этим сказал: "Недавно одну азербайджанскую журналистку задержали в Новой Каледонии. Это в какие рамки вообще вписывается? По подозрению чуть ли не в шпионаже. Она приехала освещать события".
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