Президент Ильхам Алиев в интервью телеканалам рассказал об азербайджанской журналистке, задержанной в Новой Каледонии

Президент Азербайджанской Республики Ильхам Алиев, говоря в интервью местным телеканалам о колониальной политике Франции, рассказал о задержанной в Новой Каледонии в прошлом месяце азербайджанской журналистке.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, глава государства в связи с этим сказал: "Недавно одну азербайджанскую журналистку задержали в Новой Каледонии. Это в какие рамки вообще вписывается? По подозрению чуть ли не в шпионаже. Она приехала освещать события".