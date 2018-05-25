Муса Гулиев: Подписанное Президентом Азербайджана распоряжение о помиловании - еще один показатель гуманной политики главы государства

Распоряжение о помиловании ряда осужденных, подписанное Президентом Ильхамом Алиевым, является еще одним показателем гуманной политики главы государства. Об этом сказал Trend депутат Муса Гулиев, передает Day.Az.

Он отметил, что до сегодняшнего дня Президент Ильхам Алиев неоднократно подписывал распоряжения о помиловании, акты об амнистии.

"В результате этого тысячи заключенных были освобождены досрочно. Эти указы осчастливили тысячи семей", - сказал депутат.

Он подчеркнул, что данное распоряжение также является шагом на пути к укреплению доверия граждан к государству и своему Президенту. "Глава государства проявляет заботу о тех людях, кто оступился, но осознал свою ошибку. Они ценят эту заботу, и я верю, что эти люди станут образцовыми гражданами", - сказал Гулиев.

Отметим, что в связи со 100-летием Азербайджанской Демократической Республики Президент Азербайджана Ильхам Алиев в четверг подписал распоряжение о помиловании 634 человек.

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