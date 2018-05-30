Георгий Церетели: ОБСЕ намерена тесно сотрудничать с Азербайджаном в устранении вызовов, препятствующих миру и благополучию в регионе

Председатель Парламентской ассамблеи ОБСЕ Георгий Церетели направил поздравительное письмо Президенту Азербайджана Ильхаму Алиеву.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

"От имени Парламентской ассамблеи ОБСЕ и от своего имени прошу принять искренние поздравления в связи со 100-летием независимости Азербайджана. Передаю Азербайджану и его народу пожелания успеха и благополучия. Пользуясь этой возможностью, желаю продолжения плодотворного сотрудничества между Азербайджаном и ОБСЕ. Будьте уверены, что наша организация намерена и дальше укреплять связи и тесно сотрудничать с вашей страной в расширении реформ, устранении вызовов, препятствующих миру и благополучию в регионе", - говорится в поздравлении.

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