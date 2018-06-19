Усиление позиций Турции в регионе и мире в интересах Баку - ТУРЕЦКИЙ УЧЕНЫЙ

События на Ближнем Востоке могут снова вынести на повестку дня ШОС - вопрос относительно полноправного членства Турции в этой организации.

Об этом сказал Day.Az профессора университета им. Йылдырыма Беязыта, глава Института российских исследований (RUSEN) Салих Йылмаз.

По его словам, ШОС - это платформа, которая способна оказать влияние на регион и на весь мир.

Напомним, что 9 и 10 июня состоялся очередной саммит Шанхайской Организации Сотрудничества (ШОС) в Китае.

В этом году Пакистан и Индия впервые приняли участи в заседании ШОС в качестве полноправных членов. Таким образом, ШОС стала организацией, охватывающей 42% населения мира с суммарными ВВП стран ШОС 15 трлн долларов, что составляет 20% от мирового ВВП - 74 трлн долларов. Страны-наблюдатели Иран, Монголия, Афганистан и Беларусь ожидают вступления в ШОС.

Он напомнил, о том, что Турция - партнер ШОС по диалогу, и в этом же ряду находится Азербайджан.

По мнению политолога, Россия - как полноправный участник этой организации могла бы оказать содействие в вопросе вступления Турции в ШОС.

"В 2013 году премьер-министр Турции Реджеп Тайип Эрдоган устно предложил главе РФ Путину рассмотреть членство Турции в ШОС, позже в 2017 году на заседании глав стран-участниц ШОС этот вопрос вновь поднимался вопрос уже в Астане.

Реальная ситуация такова, что есть кризис в отношениях Турции с США и ЕС, а с другой стороны, крепнущее сотрудничество между странами - членами ШОС, особенно с Россией, (даже на фоне существующих противоречий между РФ и США).

Турция, пока не получила положительный ответ от ШОС, и в зависимости от ситуации она может предпочесть западный блок, даже несмотря на напряжение в отношениях Анкары с Вашингтоном, ЕС и НАТО. Однако, ситуация может сложиться таким образом, что Анкаре придется выбирать между двумя блоками, чего я бы также не исключал. Турция представляет для США и НАТО важную значимость, и для России - она также значимый стратегический партнер. На данный момент, очевидно, что Москва совсем не стремится выводить отношения с Анкарой за рамки экономических вопросов и Сирии", - пояснил политолог.

По его оценкам, для Баку как ближайшего союзника Анкары, важно укрепление позиций братского государства в регионе и мире, потому что логично, что усиление Турции однозначно положительно отразиться и на интересах Азербайджана.

Матанат Насибова