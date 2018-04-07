Сближение позиций Турции и России позитивно отразится на карабахском урегулировании - МНЕНИЕ ИЗ АНКАРЫ

С нормализацией отношений Турции и России, начавшейся через 6 месяцев после авиационного кризиса 24 ноября, может в определенной степени поменяться расклад сил в регионе.

Такое мнение высказал Day.Az известный турецкий эксперт, глава Анкарского Института Исследований России (АИИР), профессор Анкарского Университета им. Йылдырыма Беязыта, доктор наук Салих Йылмаз, комментируя недавний визит российского президента Владимира Путина в Турцию.

По словам турецкого политолога, поводом для этого могут стать инициативы лидеров двух государств - Владимира Путина и Реджепа Эрдогана - в сближении стратегического партнерства между Россией и Турцией.

По Йылмаза, стороны уже заметно продвинулись в направлении двустороннего диалога и экономического сотрудничества.

"К примеру, объем торгового оборота увеличился на 20%, составив 30 миллиардов долларов, при этом предусмотрено довести этот показатель - до100 миллиардов долларов. В большей степени этому поспособствовало то, что за этот период были отменены взаимные санкции на сельскохозяйственную продукцию и другие коммерческие товары. Стороны существенно продвинулись не только в сфере экономического сотрудничества, но и в военной и политической плоскости. Было подписано соглашение о покупке ракетных устрановок С- 400, началось строительство проекта газопровода "Турецкий поток", заложена основа Аккуйской атомной электростанции, были приняты решения о прекращении гражданской войны в Сирии. Очевидно, что сотрудничество в военной, разведывательной и оборонной промышленности обрекает Москву и Анкару на стратегическое партнерство, что не в интересах США и ЕС. Для сравнения приведу краткий пример. В ходе последней поездки представителей турецкого правительства в США члены Сената заявили о том, что запретят продажу F35 в случае, если Турция закупит российские ЗРК S-400. Полагаю, месседжи подобного содержания можно расценивать как угрозу американской стороны. Между тем, известно, что Турция не может сама производить собственную систему ПВО, хотя США и не довольствуют по поводу закупки российских С-400 и при этом ничего не предлагают в качестве альтернативы. Это уже говорит о том, что США, в принципе, против любог ввоза рроссийской военной технологии в западные страны.

Но, вопреки всякой критике, российская технология передается и турецкой стороне, и я думаю, что с поставкой С-400 в страну также никаких проблем не возникнет", - заявил глава АИИР.

По оценкам профессора Салеха Йылмаза, сближение позиций России и Турции может позитивно отразиться в южнокавказском направлении, в частности на урегулировании карабахского конфликта.

Матанат Насибова