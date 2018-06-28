Азербайджанская армия проведет широкомасштабные учения

Согласно плану, утвержденному Президентом Азербайджана, Верховным главнокомандующим Вооруженными силами Ильхамом Алиевым, со 2 по 6 июля пройдут широкомасштабные учения с привлечением различных видов, родов и специальных войск, объединений и соединений азербайджанской армии, говорится в сообщении пресс-службы минобороны, распространенном в четверг, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

К учениям будут привлечены до 20 000 личного состава военнослужащих, до 120 единиц танков и другой бронетехники, свыше 200 ракетно-артиллерийских установок разного калибра, реактивных систем залпового огня и минометов, до 30 единиц армейской и фронтовой авиации различного назначения.

В ходе учений с учетом современного опыта ведения боевых действий войска будут выполнять задачи по ведению различных видов войсковых операций, в том числе нанесению условному противнику надежного огневого поражения ракетными, артиллерийскими, бомбовыми и штурмовыми ударами высокоточных систем, авиации и ударами БПЛА, а также проведению широкомасштабной наступательной операции с целью освобождения оккупированных территорий.

На учениях, которые пройдут в сложных условиях сильно пересеченной местности, горного рельефа и насыщенной радиоэлектронной обстановки, предполагается отработка тактических эпизодов по взаимодействию соединений и воинских частей, управлению войсками и огневыми средствами, а также предотвращению различных диверсионных действий условного противника.

В ходе учений на различных полигонах предусматривается проведение боевых стрельб с применением самых современных видов вооружения и военной техники, принятых на вооружение азербайджанской армии.

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