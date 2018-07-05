Авария на ТЭС в Мингячевире показала высокий уровень сотрудничества населения и госорганов

На Мингячевирской ТЭС произошла серьезная и крупная авария. Об этом сказал в четверг Trend депутат Милли Меджлиса (парламента) Таир Миркишили, передает Day.Az.

Депутат отметил, что авария нанесла большой ущерб экономике страны и народу.

"Причины аварии расследует комиссия, созданная главой государства. Судя по предварительной информации комиссии, среди причин аварии непрофессиональное планирование, безразличное отношение и неполное соблюдение технических стандартов. Президент Азербайджана взял этот вопрос под личный контроль, что обеспечит принятие необходимых мер в этой сфере. Во время крупных аварий одним из главных вопросов являются действия государственных органов и населения. Скоординированная работа государственных органов в последние дни, то, что люди не стали паниковать, показали высокий уровень сотрудничества государственных органов с населением", - сказал депутат.

Депутат напомнил, что мы живем в технологическом обществе.

"Крупные аварии в энергетических системах, начиная с 2000 года, стали обретать в мире интенсивный характер. Блэкаут, произошедший в северо-восточном регионе США в 2003 году, по масштабу и нанесенному ущербу сопоставим со стихийным бедствием. Отключение энергосети происходит по ряду причин. В основном это перегрузка, недостаток ресурсов, технические аварии и человеческий фактор. Крупные аварии в системе энергосети уже воспринимаются не только как техническое происшествие, но и как бедствие, несущее политические и социальные риски. По подсчетам, при отключении электроэнергии личные хозяйства теряют в среднем 8,67 маната/час, субъекты малого бизнеса - 1 100 манатов/час, среднего и крупного предпринимательства 30 266 манатов/час. Азербайджан в последние годы в значительной степени увеличил энергетический потенциал. Наш энергетический потенциал составляет 6 400 мегаватт, что говорит об отсутствии проблем в обеспечении страны электроэнергией", - сказал Миркишили.

Отметим, что 4 июля Президент Азербайджана Ильхам Алиев провел совещание в связи с ситуацией в энергетической системе страны.

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