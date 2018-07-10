Визит Президента Турции в Азербайджан усилит позиции Баку и Анкары в формате международных отношений - МНЕНИЕ

10 июля Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл с официальным визитом в Азербайджан.

Комментируя данный факт Day.Az, известный азербайджанский политолог, профессор Западного университета Фикрет Садыхов, отметил, что президент Турции всегда совершает первый визит после выборов именно в Азербайджан, и в очередной раз он не нарушил эту традицию.

"Азербайджан и Турция являются дружескими и братскими государствами, наши позиции по многим вопросам международной повестки совпадают, и совместными усилиями наши государства обеспечивают региональную безопасность", - сказал политолог.

Он отметил, что переход на новый президентский метод управления Турции расширяет полномочия самого Реджепа Эрдогана, делает его более сильной политической фигурой не только в Турции, но и далеко за ее пределами.

"По сути, Эрдоган пользуется широкой поддержкой своего народа, что очень важно, так как это единение дает возможность принимать ключевые решения, связанные как с внешнеполитической повесткой дня, так и с внутренними проблемами самой Турции. Я думаю, что визит турецкого лидера в Баку, продолжит и укрепит братские и союзнические отношения двух стран, послужит еще большему усилению позиций Азербайджана и Турции, как в регионе, так и в формате международных отношений", - резюмировал азербайджанский профессор.

Матанат Насибова