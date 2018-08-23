Сбежавший от российского суда мошенник-армянин создает в Армении партию

Гламурный санкт-петербургский чиновник Борис Авакян сбежал на историческую родину. И хотя он объявлен Генпрокуратурой РФ в международный розыск по линии Интерпола, в Армении он все ближе к статусу депутата местного парламента, передает Day.Az со ссылкой на российское издание versia.ru.

Откуда у него связи, и почему в Санкт-Петербурге он прославился как чиновник, не считающий баксов в кармане?

Необходимо начать, что вышеупомянутый персонаж свою фамилию успел немного скорректировать. Был Авагяном, а стал Авакяном. Сейчас Борису Авакяну всего 36 лет, но в северной столице он "наследил" изрядно. Да и не только в северной - Борис Арменович Авагян около десяти лет назад имел плотное отношение к знаменитому Черкизовскому рынку, в простонародье - Черкизону. Авагян значился одним из учредителей ООО "Агентство Росморавиа", через которое морским путем шло значительное количество товаров из Китая. Конкретно, шмотки и сотовые телефоны проходили через Балтийскую таможню.

В 2009 году, когда злачный московский рынок прикрыли, по всей видимости не случайному совпадению на таможне была проведена проверка сотрудниками Управления ФСБ по Петербургу. Она вылилась в возбуждение уголовных дел по статьям "контрабанда" и "злоупотребление должностными полномочиями" в отношении всех учредителей Росморавиа. Правда, для Авагяна все кончилось тогда благополучно - уголовные дела были прекращены спустя три года. И именно в этот промежуток наш герой заменил одну букву в своей фамилии, а также удачно женился на дочери влиятельного на тот момент прокурорского работника надзорного ведомства Ленинградской области.

Борис Авагян вскоре стал высокопоставленным чиновником Российского фонда федерального имущества, а после смены вывески ведомства - Росреестра Санкт-Петербурга. Авагяна местные элиты и пресса сразу назвали "чиновник, не считающий баксы в кармане". Просто была известна его особенность такая, фишка, можно сказать - любил расплачиваться в ресторанах не по карте, а наличными, причем в долларах. Так эффектнее.

Что случилось с Борисом Авакяном дальше, и почему он срочно бежал в Армению через Грузию, чуть позже. Пока же надо пояснить, почему его называли самым гламурным петербургским чиновником, и чем он отличился на ниве светской жизни.

Во-первых, благодаря влиятельным родителям, которые занимали в северной столице неформальную "должность" очень уважаемых людей в армянской диаспоре, Авакян не особо нуждался в казенной зарплате от государства. Ездил на элитных иномарках стоимостью от 3 миллионов с блатными номерами "777", любил принарядиться в пиджак из крокодиловой кожи, а еще постоянно "зависал" в дорогих заведениях общепита, где требовал, чтобы его стол накрывали белоснежной скатертью с его же инициалами. У богатых свои причуды.

Во-вторых, его клубная жизнь порой приводила к скандалам, о которых активно писали городские СМИ. Так, пару лет назад Авакяна крепко избили при выходе из известного в Питере ночного клуба. Чиновник Росреестра уверял, что это результат его профессиональной деятельности, антикоррупционной, однако сотрудники развлекательного заведения утверждают, что "молодой человек активно звал на танец девушку (или жену) непростого человека. Конфликт и выяснения отношений начались еще в клубе, а потом подъехали люди решать вопрос".

А еще Борис Авакян любил выставлять в соцсетях свои фото с герлфренд, "мисс мира-2014" Юлией Иониной. Вроде как они были помолвлены. В общем, светский лев Авакян развлекался как мог, делал бюрократическую карьеру, стал видным человеком в армянской диаспоре Санкт-Петербурга, купил роскошную квартиру на Крестовском острове, где цены за метр жилплощади зашкаливают за разумные пределы, но однажды для него все пошло наперекосяк.

В 2016 году Следственное управление МВД Северо-Запада по транспорту возбудило в отношении Бориса Арменовича Авакяна уголовное дело по ст. 194 УК РФ - "Неуплата таможенных платежей, взимаемых с физического лица, в особо крупном размере". Авакян пребывал в это время в столице нашей родины, там его задержали опять-таки сотрудники ФСБ. Поговаривают, чиновник говорил им: мол, свой я почти, только позвоните "старшим". Однако "старшие" за него не вступились, и Авакян был этапирован в Санкт-Петербург. Вот только дальше по каким-то причинам его не просто поместили всего лишь под домашний арест, но даже не надели так называемый электронный браслет, который фиксирует местонахождение следственно-арестованного человека. Почему Управление ФСИН по Петербургу и Ленобласти этого не сделало? Халатность ли это? В Питере ходят нехорошие слухи, в которых фигурируют большие деньги, этническое кумовство и давление на тюремщиков "смежниками"...

Так или иначе, воспользовавшись неподконтрольностью, Авакян сбежал за границу, для начала в Австрию. Тогда уже Генпрокуратура РФ объявила его в розыск по линии Интерпола. Помогло не особо, но многим стало понятно, что по разным логистическим каналам Борис Авакян будет пытаться добраться до не чужой для себя Армении, тем более туда вернулась его мать.

Так и произошло. Продвигался Авакян через Грузию, по фальшивым документам. 19 июня этого года он был задержан грузинскими пограничниками, однако ненадолго - отпустили. И он все-таки доехал до Армении и тут же развил бурную политическую деятельность, тем более что в этой стране случилась довольно резкая смена власти. И, возможно, всего политического режима и внешнеполитического курса. В частности, Авакян был среди митингующих, которые требовали отставки президента Сержа Саргсяна. Таковая состоялась, и теперь протест Бориса Арменовича может принести ему политические очки.

Сейчас он создает партию "Новая Армения", которая с большой вероятностью будет участвовать на внеочередных парламентских выборах. Лозунг Авакяна, если верить информационному агентству "Национальные интересы": "Народ Армении должен сформировать власть, достойную древней армянской культуры, власть должна состоять из людей, достойных представлять независимое государство в XXI веке".

Есть ли тут намек, насчет "независимости", на отношения с Россией? Кто знает. Важно, Армения наотрез отказалась передавать-депортировать Бориса Авакяна российским следственным органам. Уроженец Еревана, имевший российский паспорт, куролесивший в Санкт-Петербурге, наверняка, "зажжет" на новой-старой родине.