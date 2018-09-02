В Армении снова истерят по поводу успеха азербайджанского проекта

Паника, возникшая в Армении в связи с запретом на провоз через Грузию автотранспортом предназначенной армянским потребителям пшеницы и муки, немного улеглась. Компании "Южно-Кавказская железная дорога" (армянская дочка РЖД) и "Грузинская железная дорога" договорились снизить тарифы на железнодорожные грузоперевозки зерновых по транзиту порт Поти - Армения на 52 процента.

Хоть что-то, считают в Армении, хотя страх остается, ведь РА всего на 50 процентов обеспечивает себя пшеницей, и решение грузинской стороны для нее - тревожный сигнал.

По мнению председателя Союза работодателей Армении Гагика Макаряна, премьер-министр Армении Никол Пашинян должен созвать заседание Совета безопасности, чтобы обсудить решение грузинских властей ввести запрет на сухопутный наземный транзит зерновых через территорию Грузии в Армению. Данное решение, считает он, должно стать темой заседания Совбеза, поскольку Армения должна задействовать альтернативные ресурсы, чтобы не усилилась зависимость от Грузии. Также надо рассмотреть, какие возможности имеет сельское хозяйство Армении, чтобы увеличить самодостаточность по части пшеницы и зерновых.

"Проблема имеет более глубокий характер, чем может показаться на первый взгляд: с этим решением армянская сторона в плане грузоперевозок впадает в зависимость от Грузинской железной дороги, являющейся государственным учреждением. Это решение не только экономическое, но и политическое", - заявил NEWS.am экономист.

Примечательный вывод делает из всего этого армянский эксперт. По его мнению, "другая соседняя страна (то есть Азербайджан-ред.), уже в ближайшем будущем может до такой степени загрузить Грузинскую железную дорогу, что ее подвижного состава не хватит для транзитных грузов зерновых, направляемых в Армению". И тогда бедняжке Армении "придется ждать, вставать в очередь, заранее подавать заявки и т.д."...

Что так напугало армянского экономиста и не только, думается, его? Призрак транспортного коридора Баку-Тбилиси-Карс. Нет сомнений, что речь идет именно о БТК. Армения не смогла пристроиться к проекту, хотя всячески намекала на это грузинской стороне и разводила демагогию, взывая к ее законам и суверенным правам. В конце концов из Тбилиси недвусмысленно дали понять Еревану, что хозяевами БТК являются Азербайджан и Турция, и если у Армении хватит душка, пусть договаривается с ними.

Усилиями недружественной нам соседней страны и ее лоббистов с первых дней реализации проекта вокруг него создавался неблагоприятный фон, утверждалось, что БТК якобы политизирована и строится против Армении. Эти страсти вроде бы уже давно улеглись, но в связи с отлучением армянских фур от КПП "Верхний Ларс", сегодня в Армении вновь возрождаются фобии по поводу построенной на деньги Азербайджана железной дороги. Если раньше Баку обвинялся в том, что он вообще строит такой коридор, то теперь уже видны попытки обвинить его в том, что он якобы собирается оставить армян без хлеба руками Грузии.

Само собой, объемы перевозок по БТК будут расти, постепенно дорога задействует все свои мощности, и это скажется на загруженности графика грузинской железнодорожной сети, что, несомненно, выгодно Грузии. Остановить этот процесс Армения не сможет. Ей придется отложить свои амбиции и истерики и подстраиваться под него. И ни в коем случае не следовать совету председателя Союза работодателей Армении Гагика Макаряна предъявлять права грузинской стороне.

Армения по определению не может ничего требовать от Грузии. Она может только просить и пытаться договариваться. Вот удалось договориться ЮКЖД о сокращении тарифа - и слава богу. А добиваться выгодного для себя графика работы Верхнего Ларса или эксклюзивного "зеленого света" на железной дороге армянская сторона не имеет никаких прав.

Как говорилось у классика, "тень, знай свое место".

Зульфугар Ибрагимов