Грузия предпочла туристов транзиту в Армению - ПОДРОБНОСТИ

Эта неделя запомнится в Армении очень неприятными новостями, еще раз доказавшими ее гражданам, как высока она, цена оккупации территорий соседней страны.

Как стало известно, в Грузии с 15 сентября вводится запрет на ввоз или вывоз пшеницы или пшенично-ржаной муки на автотранспорте. Об этом сказано в приказе министра финансов Иване Мачавариани, опубликованном на сайте законодательного вестника, передает издание "Тбилисская неделя". Согласно приказу, пшеницу или пшено-ржаную муку можно будет перевозить лишь на железнодорожном или морском транспорте, что же касается автотранспорта, то такой вид перевозки может быть допущен в отдельных случаях с согласия Службы доходов министерства финансов.

Уточним, что речь идет о запрете на проезд крупнотоннажных автомобилей через контрольно-пропускной пункт Верхний Ларс на грузино-российской границе. Не секрет, что наибольшую актуальность это КПП имеет для армянской стороны, которая все свои внешнеторговые операции с Россией осуществляет именно этим путем. В частности, зерновые поступают в Армению через Грузию и проходят в обязательном порядке через Верхний Ларс за неимением другого коридора.

Примечательна причина, по которой Грузия ввела данный запрет.

Дело в том, что в последние два месяца на этом участке границы сложилась серьезная ситуация, многокилометровые очереди транспортных средств практически закупорили на долгое время границу. В этих очередях застряли сотни армянских грузовиков с сельхозпродукцией. Грузинскую сторону, как страну-транзитера это, конечно, волнует. Но еще больше ее беспокоит то, что закупорка границы ударила по туристической сфере этой страны, которая стала для нее основным источником дохода. Причем, огромную массу туристов тут составляют россияне, и тот факт, что сотни машин из России с желающими отдохнуть (и потратить деньги) в Грузии вынуждены были развернуться при виде ситуации на КПП, не может не встревожить Тбилиси. Из-за армянских грузовиков бюджет страны потерял немалые средства.

"На таможенно-пропускных пунктах были очень большие очереди. Туристы не могли въезжать. По нашей информации, сотни машин возвращались обратно. Эта проблема особенно была заметна на пропускном пункте "Ларс", - цитирует Мачавариани грузинское издание.

Данное решение, конечно, затрагивает и другие страны, торгующие с Россией и не имеющие с ней сухопутных границ. Однако все они, за исключением Армении, могут воспользоваться в этих целях азербайджанской дорожной инфраструктурой. Армянским же импортерам пшеницы и муки теперь придется несладко, так как морские перевозки посредством паромных переправ через Поти обходятся дороже.

Как сообщил Новости-Армения замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбухчян, министерство изучает и уточняет подробности сложившейся ситуации. "С учетом того, что данное решение может отразиться на армянской стороне и привести к росту цен на муку и зерновые, мы ведем переговоры с грузинскими коллегами, чтобы для армянской стороны в случае изменения вида транспортировки не было изменения и роста в тарифах", - сказал Памбухчян.

Некоторые оптимисты утверждают, что такая ситуация лишь незначительно отразится на стоимости зерна и муки. Но таких мало. Как заявил сегодня в парламенте депутат фракции "Елк" (Выход) Эдмон Марукян, с 15 сентября он говорил с руководством транспортных компаний. По их подсчетам введенный запрет приведет к повышению цены на одну тонну зерна приблизительно на 50 долларов США.

Напомним, что тема морского транзита грузов через Поти рассматривалась в Армении еще два года назад, но тарифы оказались кусачими и могли бы привести к повышению цен на продукцию, поэтому компании, экспортирующие и импортирующие товары между РА и РФ, решили оставить все как есть - простаивать в очередях на границе, уповая на авось и хорошую погоду.

Самое интересное, что на этой проблеме, как всегда, поторопились нажиться армянские олигархи. Тогдашний Минсельхоз выступил с ободряющим пресс-релизом, в котором сообщалось, что компания "Спайка" арендовала три парома и готова перевозить транспортные средства в Новороссийск. Ведомство радостно предложило экспортерам воспользоваться этим путем, который, мол, на 300 км короче сухопутного. И только в самом конце скромно указывалось, что перевозка одного грузовика стоит 1000 долларов США.

Для Армении это огромная сумма. Но еще интереснее, что компания "Спайка" принадлежит семейству экс-президента Армении Роберта Кочаряна. Хоть и оформлена она на некое стороннее лицо, реальным хозяином ее является сын Кочаряна Седрак.

Олигархи тогда попытались выиграть на проблемах экспортеров, используя свои финансовые возможности. У нынешних же властей нет денег даже на аренду трех паромов. Единственное, что остается, - попытаться договориться с грузинской стороной о более щадящем тарифе на морские перевозки для Армении, если 15 сентября решение правительства Грузии все же вступит в силу. Пока что удалось договориться лишь о системе скидок на ввоз пшеницы в Армению по железной дороге, но миновать морской путь никак не удастся.

Армянская сторона уже четверть века находится в пучине транзитных проблем, а с момента закрытия грузино-российской границы эти проблемы стали вопросом жизни и смерти страны. Несмотря на это, она по сей день продолжает надеяться на чудо или свою изворотливость. Двадцать лет Ереван предпринимает всевозможные хитроумные попытки выйти из изоляции путем давления на Тбилиси, выстраивая различные комбинации, результатом которых должно стать согласие Грузии на задействование транспортных коридоров, проходящих через ее аннексированные территории. Не получилось, и такое важное для умирающей армянской экономики время было потеряно. Потому что всю свою энергию Ереван направил не туда, куда следовало, не туда, где Армению ждало бы процветание и решение проблем. Вместо околодипломатической возни армянам следовало отказаться от оккупации территорий Азербайджана, забыть о претензиях к соседям и вместе строить сильный регион.

Тогда бы не было сегодняшних волнений, суеты и лихорадочных поисков выхода из безвыходного положения. Подчеркнем - абсолютно безвыходного.

Зульфугар Ибрагимов