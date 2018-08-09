Как туристы в Грузии оставили Армению без еды и товаров - ПОДРОБНОСТИ

Начало недели ознаменовалось для Армении ужесточением одной из ее наисерьезнейших проблем. Закупорился контрольно-пропускной пункт грузино-российской границы Верхний Ларс, служащий единственным выходом на "большую землю" для Армении, в результате своей агрессорской политики по отношению к соседям оставшейся в изоляции от региона.

По информации армянских СМИ, 10-километровая очередь по состоянию на середину недели слегка подсократилась, но это в основном за счет того, что на КПП стали без очереди пропускать транспорт с детьми и стариками. А 5-километровая цепочка грузовых автомобилей пока в пробке.

Как сообщает Радио "Азатутюн", причиной скоплений автомобилей на российско-грузинской границе является большое число едущих в Грузию из РФ туристов. Как российские, так и грузинские пограничники и таможенники делают максимально возможное для того, чтобы как можно скорее устранить скопления, однако, по прогнозам советника министра транспорта, связи и информационных технологий Артура Аракеляна, эта ситуация может сохраниться до конца августа.

Прогноз неутешительный.

"На Ларсе опять возникли проблемы как на российском, так и грузинском участках. С российской стороны протяженность очереди достигает 9-10 километров (пять километров из которых занята грузовиками), а в грузинской части скопились 200 грузовиков (сколько из них армянские, скажу позже)", - написал в понедельник на своей странице в Facebook замминистра транспорта, связи и информационных технологий Армении Армен Памбукчян.

В связи со сложившейся ситуацией премьер Никол Пашинян срочно командировал министра транспорта Ашота Акобяна в Верхний Ларс. Зачем? Чтобы силой своего авторитета заставить очередь идти быстрее?

Как бы там ни было, а очередной экспортный апокалипсис, возникший, в отличие от предыдущих разов, вовсе не по причине разгула стихии, заставил Ереван забеспокоиться всерьез.

Проблема Верхнего Ларса не имеет отношения к политике. Но для Армении она имеет политический оттенок, потому что снова и снова напоминает ей о том, что она стала изгоем региона и ей только и остается, что искать лазейки и бреши для решения своих задач. Между тем, в Армении, как водится, стараются видеть проблему в другом. Например, некоторые аналитики заявляют, что возникла она параллельно учениям НАТО в Грузии и, следовательно, была намеренно спровоцирована российской стороной. Кроме того, как утверждается, в российско-армянских отношениях возникли серьезные проблемы, и кто знает...

Конечно, данным КПП, как единственным в Грузии сухопутным путем в Россию, пользуются не только армянские, но и грузинские, и турецкие перевозчики. Однако у последних двух имеется альтернатива - в случае чего, торговые караваны могут сделать крюк и попасть в Россию через Азербайджан. Потеря нескольких часов на дорогу гораздо лучше простаивания сутками под палящим солнцем и потери грузов. Ведь гружены грузовики в основном сельхозпродукцией, а это, как известно, быстропортящийся товар.

Что касается Армении, то по причине продолжающейся оккупации территорий Азербайджана, проезд для ее транспортных средств через нашу страну закрыт. И альтернативы Верхнему Ларсу, который стал кошмаром для армянских перевозчиков, у Армении нет. Между тем, урожай тех же абрикосов очень чувствителен к жаре и вряд ли доживет до потребителей, не рассосись пробка в Ларсе в ближайшие часы.

Как исправить ситуацию и снизить влияние капризов Верхнего Ларса на армянскую экономику, никто в Армении не знает. Решение этого вопроса лежит только через мир с соседями и открытие для Армении азербайджанских коммуникаций.

Зульфугар Ибрагимов