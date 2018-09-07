Почему русские позволяют армянам фальсифицировать историю России?

Депутаты городской думы Томска одобрили установку памятника великому русскому полководцу Александру Суворову, "у которого, как известно, армянские корни", сообщает Sputnik-Армения со ссылкой на tomsk.ru.

Памятник будет построен по инициативе "Союза армян Томской области". Глава городского департамента архитектуры и градостроительства Анна Касперович сообщила, что на имя мэра поступило письмо от данной общественной организации.

"В письме говорится, что заявитель обязуется выполнить работы по благоустройству территории и взять на себя расходы по дальнейшему содержанию памятника. Это будет бронзовый бюст на постаменте, габариты в основании - два на два метра, высота - четыре метра", - сказала Касперович.

Как передает Day.Az со ссылкой на gradator.ru, издание предусмотрительно напоминает, что "согласно биографическим данным, мать Суворова - Авдотья (Евдокия) Феодосьевна Суворова в девичестве Манукова".

Тема арменизации российской истории стала в последнее время очень актуальной. Армянские фальсификаторы стараются вовсю, "кухня" работает днем и ночью.

Если верить армянским источникам, то большинством своих побед русское оружие обязано армянам. 132 армянских генерала вели армии в бой, учили солдат уму-разуму. Вот и Измаил с Прагой брал потомок Манукяна, а не представитель русской дворянской фамилии.

Что интересно, не признает Суворова армянином даже Армянское генеалогическое общество. Факт слишком уж сомнительный и не доказанный, чтобы строить на нем генеалогическое древо. Да и не могла, как выясняется, мать Суворова происходить из рода Мануковых, так как основатель этого рода в России родился намного позже будущего полководца. Похоже, армянский агитпроп напрасно раздает зарплату своим "специалистам", ведь это явный ляп, чтобы разглядеть его, не нужно быть историком, достаточно разбираться в простейшей арифметике.

Вот что можно прочитать в Интернете:

"Родоночальником рода Манукян (Мануковых), которые просили у Российской империи утверждения в княжеском достоинстве, в чем им было отказано, является Манук-бей Мирзоян (1769). Как известно, Суворов родился в Москве 13 (24) ноября 1729 года. То есть, родоначальник "рода его матери" еще не появился на свет, и разница во времени между рождением Суворова и рождением родоначальника дворянского рода Мануковых (Манукянов) - составляет ровно 40 лет", - написал в своем ЖЖ один из пользователей, по-видимому, как говорится, находящийся в теме.

По его же данным, на самом деле "отцом Авдотьи (Евдокии) Федосеевны Суворовой был Феодосий Семёнович, который принадлежал к старинному роду московского служилого дворянства, с 1725 года был вице-президентом Вотчинной коллегии". Ни о каких армянских корнях деда Суворова никаких упоминаний нет.

К сожалению, российская историческая наука, по тем или иным причинам впустившая в свои ряды слишком много армянских и проармянских "специалистов", переписывается сегодня, подстраиваясь под армянские же интересы. И если приведенные выше факты удается разыскать с трудом, то о якобы армянских корнях того же Суворова написано повсюду. Скромно так, как бы между прочим. Но из таких вот "между прочим" потом возникают большие проблемы.

Возвращаясь к армянской инициативе в Томске, отметим, что проблема не в самом памятнике. Суворов сыграл большую роль в российской истории, и не будет удивительным, если его монументы появятся в каждом городе России. Вопрос в другом - в том, что россияне позволяют арменизировать свою историю. Сегодня историческую личность, завтра - страну.

Действия армянской диаспоры в данном случае вызваны вовсе не трепетом перед именем полководца, а желанием наложить лапу на важную часть российской истории, продемонстрировать, что она двигалась ими, армянами, и всем Россия должна быть обязана им. Не важно, что отцом полководца был Суворов, важно, что матерью его была якобы урожденная Манукян...

Чтобы излечить нацию, нужно прекратить подпитывать возбудителя болезни. До тех пор, пока фальсификаторы не будут получать по губам, пока будут закрываться глаза на их забавы и шалости с историей на заднем дворе, излечения не будет. История, особенно в грязных руках, и без того наука достаточно неточная, а сознательные и целенаправленные искажения могут привести к тому, что истина будет потеряна окончательно. Поди потом, найди концы.

Россияне могут и не заметить, как потеряют свою историю. В один прекрасный день они проснутся и узнают, что живут, вообще-то, на армянских землях. Сегодня Россия стремительно теряет юг, где вырастают города Армянски, завтра очередь дойдет до центральной полосы. Вот только полярными ночами и морозами в минус пятьдесят армянство, так и быть, поделится с другими. Забирайте, нам не жалко...