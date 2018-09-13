ПА ОБСЕ сделала важное заявление по карабахскому конфликту

Президент Парламентской ассамблеи (ПА) ОБСЕ Георгий Церетели еще раз подтвердил поддержку ПА деятельности Минской группы ОБСЕ по решению армяно-азербайджанского нагорно-карабахского конфликта. Об этом говорится в сообщении, размещенном в четверг на сайте организации, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

"Он [Георгий Церетели] подтвердил поддержку ПА ОБСЕ работе Минской группы ОБСЕ и ее сопредседателей по решению нагорно-карабахского конфликта, но подчеркнул, что главная ответственность за достижение конкретных результатов и прогресса лежит на политическом руководстве вовлеченных сторон", - говорится в сообщении.

Конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.

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