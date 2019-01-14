Президент Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева открыли больницу в Гобустане

14 января 2019 11:16

В понедельник в поселке Гобустан Гарадагского района Баку состоялось открытие новой объединенной городской больницы номер 17 министерства здравоохранения.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Trend.

Президент Азербайджана Ильхам Алиев и Первая леди Мехрибан Алиева приняли участие в открытии больницы.

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