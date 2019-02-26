Посольство Азербайджана в Катаре провело поминальную церемонию, приуроченную к 27-й годовщине Ходжалинского геноцида, сообщает во вторник Trend со ссылкой на посольство, передает Day.Az.

В мероприятии приняли участие проживающие в Катаре соотечественники, представители интеллигенции и общественности.

Выступая на мероприятии, посол Рашад Исмайлов проинформировал об армяно-азербайджанском конфликте и Ходжалинской трагедии, подчеркнул, что армянские националисты неоднократно совершали резню мирного азербайджанского населения, и Ходжалинский геноцид - одна из самых кровавых трагедий, совершенных с невиданной в истории человечества жестокостью.

Посол, отметив важность донесения до мировой общественности правды о Ходжалы, подчеркнул, что в рамках проводимой кампании "Справедливость для Ходжалы!" достигнуты большие успехи, и государства мира уже стали признавать Ходжалинскую трагедию как акт геноцида.

В заключение посол подчеркнул, что Азербайджан никогда не смирится с оккупацией своих территорий и в скором времени положит конец оккупации.

В заключение был показан документальный фильм "Ходжалинский геноцид", снятый при поддержке Фонда Гейдара Алиева.

После официальной части участники мероприятия ознакомились с фотовыставкой о Ходжалинском геноциде, им были розданы книги и материалы о карабахском конфликте, в частности, Ходжалинском геноциде.

Напомним, что Ходжалинский геноцид является кровавой страницей политики этнической чистки и геноцида, проводимой более двухсот лет армянскими националистами-захватчиками против азербайджанского народа.

В ночь с 25 на 26 февраля 1992 года армянские вооруженные силы, нарушив все нормы международного права, ввели в Ходжалы тяжелую военную технику, учинили невиданную по жестокости расправу над мирным населением города, который разрушили до основания. В ходе этой агрессии погибли 613 жителей города, в том числе 106 женщин, 63 ребенка и 70 стариков, 487 мирных жителей получили тяжелые ранения, 1275 человек были взяты в заложники.

Отметим, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли режима прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.