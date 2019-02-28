Премьер-министр Армении Никол Пашинян написал в своем Twitter о событиях в Сумгайыте, произошедших 27 февраля 1988 года.

"27 февраля 1988 года сотни армян были убиты и депортированы из Азербайджана, что явилось ответом на мирные демонстрации армян Нагорного Карабаха в защиту их права на самоопределение", - написал армянский премьер, сопроводив свою запись популистским хештегом "больше никогда".

Прежде чем объяснить армянскому премьеру, в чем он, мягко говоря, ошибается, напомним, что 26 февраля отмечалась очередная годовщина учиненного армянами геноцида в азербайджанском городе Ходжалы. 613 зверски убитых, тысячи раненых и заложников. Эта акция армянских националистов была направлена на уничтожение мирного населения исключительно по этническому признаку, члены бандформирований не щадили ни детей, ни стариков. Животная ненависть к азербайджанскому народу и жажда крови были удовлетворены. Многочисленные факты зверств и беспрецедентной жестокости были зафиксированы зарубежными журналистами и задокументированы, и откреститься от содеянного армянским "патриотам" не удается, несмотря на все потуги. Кроме того, все подтверждено и самими армянскими военными преступниками, тем же Сержем Саргсяном, с гордостью заявившим: "До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот стереотип".

Действительно, стереотип об армянах как о добрых соседях был сломан, и непонятно, почему в Армении сегодня возмущаются наличием "образа врага". Этот образ создала не азербайджанская пропаганда, а собственные деяния армянских националистов, целенаправленно отрезавших головы ходжалинским младенцам в расчете, что азербайджанцы от страха побегут аж до самого Каспия, оставляя земли без боя.

Повторим - все это, к сожалению, не выдумки пропаганды. Это не надуманный "геноцид армян" столетней давности, фальшивая история которого дописывается и переписывается армянством и сто лет спустя. Это не мартовский геноцид азербайджанцев 1918 года, старательно "забытый" советской историографией. Геноцид Ходжалы - это реальность, зафиксированная документально и при большом числе немотивированных свидетелей.

Но вернемся к Twitter Пашиняна. Понятно, что он не мог не высказаться в то время, как весь армянский агитпроп сегодня, 27 февраля, истерично вопит по всему миру о "геноциде армян" в Сумгайыте. Но армянский премьер сильно ошибается, полагая, что те события были ответом на акции в Нагорном Карабахе.

Не стоит подменять факты недавней истории. Опять же, это не 1915 год, а все же конец ХХ века. Хорошо известно, что задолго до февраля 1988 года и до акций в Ханкенди началась депортация азербайджанцев из Армении. Еще до начала конфликта армянские националисты начали "очищать" Армению от азербайджанцев, которые упорно не хотели покидать земли предков, несмотря на несколько массовых депортаций, постоянные притеснения и издевательства со стороны пришлого армянского населения.

Как отмечал в интервью Day.Az директор Центра истории Кавказа Ризван Гусейнов, в феврале 1988 г. в Сумгайыте был применен старый излюбленный прием армянских националистов - спровоцировать армяно-азербайджанские столкновения и кровопролитие с целью иметь потом "моральное право" начать открытую войну против Азербайджана.

По мнению историка, одной из причины организации провокации в Сумгайыте было то, что начавшиеся митинги в Ханкенди и Ереване не смогли спровоцировать азербайджанцев на какие-то жесткие действия против армян. Одной из задач этих митингов было толкнуть азербайджанцев на какие-то агрессивные шаги, но этого не произошло, и было решено спровоцировать беспорядки в Сумгайыте.

Провокация удалась. Причиной послужил паралич городских властей и милиции, благоприятная для подобных провокаций криминогенная ситуация в городе, наличие большого числа озлобленных беженцев из Армении, с большой жестокостью выдворенных с родных земель армянскими националистами. Кроме того, Сумгайыт был одним из городов СССР, который строился по большей части лицами, досрочно освобожденными из мест заключения, и рецидивистами со всего Союза, которые затем там и поселялись, отметил азербайджанский историк.

Гусейнов подчеркнул, что группу бесчинствующих лиц возглавлял, как хорошо известно, Эдуард Григорян, среди зачинщиков были еще несколько армян, которые насиловали и убивали своих же и чинили погромы. После ареста большинство из них были освобождены, но против Григоряна набралось столько свидетельских показаний, что его были вынуждены привлечь к ответственности и осудить. Правда, следы его потом затерялись, а в дальнейшем стало известно, что он находится на свободе.

"О том, что это была именно организованная провокация, есть много свидетельств. Хорошо помню, что еще в середине февраля наш знакомый, работавший на республиканской телевидении, рассказал, что скоро выезжает со своей аппаратурой в Сумгайыт, что сверху, то есть из Москвы, поступил приказ некоторым операторам и кинооператорам выехать туда и расставить в определенных местах камеры - на крышах, перекрестках. Говорил, что планируется что-то очень важное. Что именно, он, возможно, и сам не знал. Но уже тогда было ясно, что ожидалось что-то очень серьезное. Хотя того, что случилось, конечно, никто не ожидал. Интересно, что после этих событий наш знакомый оператор, то ли в ужасе от увиденного, то ли под давлением спецслужб, которые, несомненно, не могли им не заниматься, покинул Азербайджан и уехал в Израиль", - рассказал Ризван Гусейнов.

По словам историка, это лишь одно из свидетельств, доказывающих организованный характер сумгайытской провокации, направлявшейся из Москвы. Другим, не менее примечательным доказательством, является слишком уж быстрая реакция Армении и мира на события в такой закрытой стране, как СССР. Уже через несколько дней в Ереване был установлен памятник (!), о случившемся начали кричать мировые СМИ. А вскоре, отметил историк, под аккомпанемент этой истерии из Армении были изгнаны уже окончательно все 200 тысяч азербайджанцев и началась кровавая фаза карабахского конфликта. И если до сумгайытских событий факты изгнания азербайджанцев из Армении скрывались, то после этот процесс стал массовым и уже не вуалировался.

Не лишним будет напомнить слова российского политолога Сергея Кургиняна, которого в любви к Азербайджану и азербайджанцам ну никак не обвинишь. Выступая в эфире издания "Вестник Кавказа", Кургинян заявил: "Могу со всей ответственностью сказать, что, когда зверски убивали, предположим, армян вначале в Сумгайыте, издеваясь над ними и совершая некие ритуальные действия, то делали это не азербайджанцы, а делали это люди со стороны, нанятые представители международных частных структур. Мы этих представителей знаем по именам, знаем, к каким структурам они принадлежали тогда, к каким структурам они принадлежат теперь".

Не удивительно, что за эти высказывания Кургинян был подвергнут истеричной критике в Армении.

События в Сумгайыте были грязной провокацией и, прежде всего, против азербайджанского народа и территориальной целостности Азербайджана. Именно после этого армянские националисты перестали скрывать свои территориальные аппетиты, а также животную ненависть к азербайджанцам. Успешно осуществленная провокация развязала им руки и стала оправданием всех последующих зверств, учиненных армянами на азербайджанской земле.

Так кому был нужен и выгоден Сумгайыт? Ответ вполне очевиден.

Зульфугар Ибрагимов