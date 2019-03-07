В муниципалитете Бишкека состоялась церемония подписания меморандумов между мэрией города Бишкек и посольством Азербайджана в Кыргызстане о сотрудничестве в строительстве парка имени Гейдара Алиева и общеобразовательной школы. Как передает Day.Az, об этом сообщает Trend со ссылкой на кыргызские СМИ.

Как сообщает пресс-служба столичного муниципалитета, документы подписаны мэром столицы Азизом Суракматовым и послом Азербайджана в КР Гидаят Худуш оглы Оруджевым.

Согласно меморандумам, муниципалитет предоставит посольству во временное безвозмездное пользование земельный участок площадью 5,5 га по улице Токомбаева для организации парка имени Гейдара Алиева.

Мэрия столицы предоставит посольству во временное безвозмездное пользование земельный участок площадью 2,24 га, расположенный в жилом массиве "Кок Жар", пересечение улиц Молдокулова и Куйручук для строительства общеобразовательной школы на 550 ученических мест.

При строительстве объектов муниципалитет окажет содействие в подготовке архитектурно-планировочных условий (АПУ) и инженерно-технических условий (ИТУ), в проведении совместно с разработчиками согласования разработанного проекта во всех инстанциях, передаче проекта на проведение госэкспертизы, оформлении разрешения на строительство согласно действующего законодательства.

Строительство объектов будет осуществляться силами и за счет средств Азербайджана.