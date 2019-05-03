/politics/1116699.html Азербайджан сделал высшее образование бесплатным для этих студентов - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Азербайджан сделал высшее образование бесплатным для этих студентов - распоряжение Президента Ильхама Алиева
Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оплате обучения некоторых категорий граждан в вузах за счет государства.
Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, начиная с 2019-2020 учебнего года обучение лиц с инвалидностью I и II групп в бакалавриате и магистратуре будет оплачиваться за счет государства.
Кроме того, за государственный счет будут покрываться расходы на обучение несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностьями здоровья.
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