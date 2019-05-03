Президент Азербайджана Ильхам Алиев подписал распоряжение об оплате обучения некоторых категорий граждан в вузах за счет государства.

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, начиная с 2019-2020 учебнего года обучение лиц с инвалидностью I и II групп в бакалавриате и магистратуре будет оплачиваться за счет государства.

Кроме того, за государственный счет будут покрываться расходы на обучение несовершеннолетних лиц с ограниченными возможностьями здоровья.