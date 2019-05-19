Армянский агитпроп не отличается большим умом и сообразительностью, но зато обладает бесконечной изобретательностью. Ложь и провокации так и летят из-под его "пера". Их разнообразие и цветовая гамма неподражаемы, и часто просто диву даешься - насколько богато может быть больное воображение.

По долгу службы главным потребителем всего этого варева сегодня является премьер-министр Армении Никол Пашинян. Вряд ли еще каких-то года полтора назад он говорил бы те - пардон, глупости, которые озвучивает после апрельского переворота. Став главой правительства, он, помимо должности, унаследовал все те обязанности, которые возлагаются на руководителя страны, оккупирующей территории соседнего государства. Теперь уже не поговоришь о сдаче земель для спасения Армении, не будешь приводить противоречащие националистической идеологии аргументы.

Если в начале премьерского пути Никол еще держался, ныне его образ мышления полностью перестроился и порождает одну провокационную несуразицу за другой.

Накануне Пашинян встретился с российскими журналистами. Рассуждая о возможном обострении в зоне карабахского конфликта, он высказал весьма "оригинальную" мысль. Это его очередное ноу-хау. Пашинян, как цитирует армянский корреспондент российской "Ленты.ру", заявил, что "обострение в зоне нагорно-карабахского конфликта может стать для радикальных исламистов очень хорошим поводом, чтобы обосноваться, например, в Азербайджане". Дескать, после поражения боевиков "Исламского государства" в Сирии и Ираке исламисты "ищут новые места, где можно проявить себя", и Азербайджан является тут "очень удобной точкой". По глубокомысленному заключению Никола Пашиняна, таким образом, следующий виток эскалации в Нагорном Карабахе уже не будет локальным. И потому, уверен премьер Армении, Москва использует свои рычаги, чтобы не допустить новую эскалацию. "И я не могу поверить, что, когда понадобится, россияне не используют эти рычаги", - заявил Никол.

Нам показалось, или Ереван взялся запугивать Москву "исламским фактором" в Азербайджане? Ничего более глупого придумать было невозможно.

Армянский агитпроп уже не в первый раз пытается разыгрывать исламскую карту, пользуясь тем фактом, что большинство населения Азербайджана исповедует ислам. Этот фактор еще сто лет назад был любимым аргументом армянских националистов, пытавшихся представить христиан-армян заслоном на пути "исламской экспансии". Хотя мир сегодня изменился, инструментарий армянской пропаганды остался прежним.

Впрочем, Пашинян может болтать что угодно, а армянские корреспонденты российских СМИ - передавать это в самых цветистых вариантах. Важно, что в Москве прекрасно знают реальную ситуацию в нашем регионе, и заявления из Еревана тут просто неприятное для слуха, но неизбежное "музыкальное сопровождение".

Когда кто-то говорит о тех или иных уникальных качествах нашей страны, в Армении кривятся и хватаются за перо. Между тем, стабильность, безопасность, светскость и ислам - это действительно уникальное сочетание факторов, сошедшихся в Азербайджане. Радикальный исламизм в Азербайджане не приживался ни в какие времена. В Азербайджане гораздо правильнее, чем во многих исламских странах, понимают истинную суть Ислама. Наша страна никогда не была связана с террором и на корню пресекает любые поползновения финансируемых из-за рубежа лиц и структур, действующих в подобном направлении. Любые факторы дестабилизации на религиозной почве ликвидируются, стоит кому-то за пределами страны просто задуматься об этом. Спонсоры провокаторов находятся за рубежом, но эта "спина" не помогает им продвинуться в своих начинаниях.

Принимая жесткие меры, Баку защищает свою собственную безопасность и безопасность своих соседей. Та же Армения должна быть ему бесконечно благодарна за это.

Так что "Исламское государство" оккупантам не грозит. Большую угрозу для них представляет не "исламский фактор", а набирающая мощь день ото дня азербайджанская армия. И тут страх, звучащий в панических намеках Пашиняна Москве, понять не трудно.

Кстати, красуясь перед российскими журналистами, Никол Пашинян не потрудился ознакомиться с позицией самой России по этому вопросу. Стоит напомнить, что в марте начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ Олег Ильиных сделал заявление относительно опасности проникновения "Исламского государства" в постсоветские страны. Ильиных заявил, что после поражения в Сирии и Ираке "Исламское государство" смещает интерес на территорию Казахстана, Узбекистана, Таджикистана, Кыргызстана и Армении.

Как писала РИА Новости, об этом начальник Главного управления по противодействию экстремизму МВД РФ сказал на открытии II международной научно-практической конференции "Приоритетные задачи международного сотрудничества в противодействии экстремизму и терроризму".

Думается, Олег Ильиных и российские спецслужбы по определению гораздо более информированы, чем Никол Пашинян.

Зульфугар Ибрагимов