На днях телеведущий Владимир Соловьев в эфире своей программы на канале "Россия-1" в очередной раз сделал заявление о том, что оккупация Арменией Нагорного Карабаха была "героическим подвигом армянского народа".

Данное высказывание прозвучало в ходе дискуссии, возникшей после вопроса Соловьева к украинским экспертам относительно позиции Украины по территориальной принадлежности Нагорного Карабаха. Украинские спикеры, естественно, подтвердили, что Карабах - это территория Азербайджана.

Как передает Day.Az со ссылкой на "Вестник Кавказа", ситуацию по запросу этого издания прокомментировал руководитель межпарламентской группы-дружбы Россия-Азербайджан, депутат Государственной Думы РФ Дмитрий Савельев:

- Налицо очередная попытка вбить клин между Москвой и Баку и, как следствие, разрушить планомерную, ведущуюся уже четверть века работу в поисках мирного решения карабахской проблемы между Азербайджаном и Арменией.

Россия, являясь одним из сопредседателей Минской группы ОБСЕ, все эти годы выступает за территориальную целостность Азербайджана, опираясь на нормы и принципы международного права. Между нашими странами сформировались прочные и взаимовыгодные партнерские отношения. Москва расценивает Баку как гаранта безопасности на Южном Кавказе, определяющего политический климат этого региона.

Азербайджан с каждым годом укрепляет свои позиции и на мировой политической арене: проводимая Президентом Ильхамом Алиевым сильная и гибкая многовекторная политика позволяет Азербайджану отстаивать свои интересы на международных переговорах, сохраняя конструктивные связи с Западом и Востоком. Выбрав ценности мультикультурализма, Азербайджан дает возможность полноценно развиваться на своей территории всем этносам и религиям. На глобальные спортивные, политические, культурные мероприятия, которые Азербайджан организует на высочайшем уровне, в Баку съезжаются представители разных культур, и каждый находит здесь самый теплый прием.

Несмотря на очевидный позитивный курс развития республики, а также на уважительные и добрососедские отношения между Россией и Азербайджаном, через СМИ все же периодически просачиваются выпады, посредством которых предпринимаются попытки создать позитивный образ самопровозглашенного "Арцаха", не признанного ни одним из государств мира! Но стоит помнить, что подобного рода высказывания являются, как попыткой испортить отношения между нашими странами, так и осложнить решение карабахского вопроса. И попытки эти безуспешны в настоящее время и таковыми останутся и в будущем.