В Баку при организации Милли Меджлиса (парламента) и в рамках сотрудничества с Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ начались Парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительная конференция "Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

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