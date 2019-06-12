https://news.day.az/politics/1128224.html Азербайджан обсуждает с ПА ОБСЕ вопросы региональной безопасности
Азербайджан обсуждает с ПА ОБСЕ вопросы региональной безопасности
В Баку при организации Милли Меджлиса (парламента) и в рамках сотрудничества с Парламентской ассамблеей (ПА) ОБСЕ начались Парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству и учредительная конференция "Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.
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