Мы поддерживаем усилия Азербайджана, проводящего международные мероприятия, предпринимающего шаги по налаживанию диалога. Об этом президент ПА ОБСЕ Георгий Церетели сказал, выступая на учредительной конференции "Бакинской парламентской платформы по диалогу и сотрудничеству", сообщает в среду Day.Az со ссылкой на Trend.

По его словам, необходимо стремиться к усилению диалога.

"Мы работаем в этом направлении. ОБСЕ поощряет диалог между государствами. В некоторых из 47 стран-членов существуют конфликты, но, несмотря на это, мы можем вести обсуждения за одним столом", - сказал Церетели.

Он добавил, что от конфликтов больше всего страдают народы.

"Поэтому очень важно вести переговоры, налаживать диалог между правительствами", - сказал Церетели.

Отметим, что в рамках сотрудничества с ПА ОБСЕ в Баку при организации Милли Меджлиса проходит парламентская конференция по региональной безопасности и сотрудничеству.