Сохранение национальных меньшинств является неотъемлемой частью государственной политики Азербайджана.

Об этом, выступая на XVI Бакинской международной конференции омбудсменов на тему "Роль омбудсменов в достижении Целей устойчивого развития и справедливого мира", сказал депутат Милли Меджлиса (парламента) Михаил Забелин, сообщает во вторник Day.Az со ссылкой на Trend.

По словам депутата, в Азербайджане нет какой-либо нетерпимости, дискриминации и шовинизма: "Азербайджан - многонациональная страна, но уникальность страны не в этом. Каждая из национальностей сохранила свой родной язык и религию, говорит на своем языке, издаются учебные пособия и газеты на талышском, лезгинском и грузинском языках. В Азербайджане существует уникальное межэтническое согласие".

Забелин добавил, что Конституция Азербайджана соответствует международным принципам. По Конституции, государство защищает права человека, независимо от его национальности, вероисповедания, политических взглядов и имущественного положения: "Это очень важно. В Азербайджане защита прав отражена не только в документах, но и выполняется на деле".

Депутат отметил что, Азербайджан принял мультикультурализм в качестве государственной политики.

По словам Забелина, в Азербайджане действует 16 русскоязычных школ, и в 342 школах есть русские секторы.

"Во всех высших заведения существуют русские секторы. В Азербайджане нет никаких проблем при приеме в русскоязычные школы. В стране уделяют особое внимание образованию на других языках. В Баку функционируют российские книжные дома", - резюмировал депутат.