Уже не первый месяц армянские экологи бьют тревогу по поводу превращения озера Гёйча, известного ныне под названием Севан, в источник угрозы экосистеме. Происходит это, конечно, не по вине водоема, а по вине нещадно эксплуатирующих его людей.

Цветение воды в озере наблюдается уже второй год подряд. В этом году, как заявил Panorama.am директор Института гидроэкологии и ихтиологии НАН РА Бардух Габриелян, этот процесс начался еще раньше, чем в предыдущем.

"Это не тревожный сигнал, тревожный сигнал был в прошлом году, когда впервые наблюдалось цветение. Если это происходит второй год подряд, то это говорит о плохом состоянии озера", - отметил эколог.

Несмотря на предупреждения, прогнозы ученых, экологов и других специалистов, государственные органы не предприняли необходимые шаги.

"Все идет к масштабному цветению. И это опасно, так как сине-зеленые водоросли выделяют токсичные вещества, которые могут влиять не только на рыб, но и на людей, вызывая аллергические заболевания. Ситуация усугубляется отсутствием очистных сооружений в прилегающих населенных пунктах и загрязнённостью рек, впадающих в озеро. Кроме того, по данным МЧС, по состоянию на 1 июля 2019 года, по сравнению с 1 июля прошлого года, уровень озера Севан снизился", - сказал эколог.

Министр окружающей среды Эрик Григорян накануне прокомментировал журналистам факт "цветения" озера и пообещал, что меры будут приняты. А чтобы подсластить пилюлю, сообщил, что армянская сторона обратилась в ЮНЕСКО с предложением дать Севану статус.

По-видимому, армянская сторона пытается примерить к Севану лавры, например, российского Байкала или Охридского озера в Македонии, и включить водоем в список наследия ЮНЕСКО. Но может ли находящееся в подобном состояние озеро стать объектом всемирного наследия? Как свидетельствуют армянские СМИ, в водоем сливаются канализационные воды прилегающих населенных пунктов, берега его заросли, а дно покрыто гниющей растительностью и отходами человеческой жизнедеятельности и животноводства. Превращающийся в огромное болото водоем не выдержал аномальной жары июня, послужившей детонатором, и буйно зацвел нездоровым цветом.

Цветение воды в озере Севан достигло беспрецедентных масштабов, что доказывают спутниковые фотографии, опубликованные экологической организацией "Эколур". При этом, как заявила председатель организации Инга Зарафян, правительство Армении не имеет никакой программы для решения проблемы. По мнению эколога, скоро могут начаться необратимые процессы.

Похоже, до статуса в списке ЮНЕСКО озеру Севан - историческому Гёйча, еще очень далеко.

Султан Керим