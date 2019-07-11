"Европейский Союз поддерживает суверенитет, независимость и территориальную целостность Азербайджана". Об этом заявил в ходе визита в Баку глава Европейского Совета Дональд Туск.

Первым на его слова отреагировали в оккупированном Карабахе, где от европейских чиновников привыкли слышать "сбалансированные" заявления.

Представитель режима Бабаян в беседе с Panorama.am рвал и метал, возмущаясь тем, что Туск ни сказал ни слово об "антиармянской риторике" и "реваншистской и агрессивной политике" Баку.

После того, как господин Туск прибыл с визитом в Ереван и встретился с Николом Пашиняном, истерика перешла на новый уровень.

Пашинян любезничал с чиновником, признающим территориальную целостность Азербайджана и ничего не сказавшим о "праве на самоопределение"?! - вопят армянские СМИ. Да как он мог!

После встречи в правительстве Армении Дональд Туск выступил с заявлением относительно урегулирования карабахского конфликта, практически повторив то, что было сказано в Баку. Он отметил, что конфликт не имеет военного решения, и здесь необходимо политическое решение, которое будет соответствовать международному праву и принципам.

Вот в праве и принципах и содержится тот самый раздражитель для армянской стороны.

Между тем, глава Евросовета не сказал ничего невероятного. Не далее, как 8 июля в Люксембурге на 28-й ежегодной сессии Парламентской Ассамблеи ОБСЕ была принята резолюция, фактически впервые обозначившая полную поддержку Европой территориальной целостности Азербайджана наряду с неприкосновенностью границ других стран, давно и упорно поддерживаемых европейцами.

В документе отмечается, что ПА ОБСЕ "рекомендует активизировать ориентированные на достижение конкретных результатов обсуждения в рамках согласованных форматов в области разрешения конфликтов и призывает стороны конфликтов вступить в переговоры добросовестно, без предварительных условий, с целью достижения всеобъемлющего и прочного мира при полном уважении суверенитета, территориальной целостности и нерушимости международно признанных границ Грузии, Украины, Азербайджана и Республики Молдова".

Такая формулировка вогнала армянскую сторону в шок. Надо сказать, что делегация Армении на сессии вылезала из кожи, пытаясь помешать. Глава делегации Рубен Рубинян даже отчитывался на своей странице в Facebook о "достижениях". Мол, что-то там изъяли и что-то предотвратили. Речь о докладе Алана Фарела "Содействие устойчивому развитию в интересах укрепления безопасности: роль парламентов". Армянская делегация попыталась внушить европарламентариям, что сепаратистские конфликты в разных странах несопоставимы и армянские сепаратисты, в отличие от, например, абхазских, имеют больше прав. А потому армяне требовали вычеркнуть Азербайджан из списка стран, территориальную целостность которых поддерживает ОБСЕ. Но это предложение было отклонено абсолютным большинством голосов (41- против и 6 - за).

В документе звучит новый подход к территориальным конфликтам - уже не с позиции двойных стандартов. То есть территориальная целостность Азербайджана, согласно декларации, имеет для пространства ЕС такую же ценность, как целостность Грузии или Украины. К этой абсолютно справедливой и закономерной позиции европейцы шли очень долго, преодолевая стереотипы, исламофобию и соблазны в виде подачек армянства.

Случившееся на сессии ПА ОБСЕ, а теперь и заявление Туска заставили армянских политиков и экспертов занервничать. В Армении все еще живут прошлым, теми временами, когда мирное урегулирование карабахского конфликта сводилось переговорщиками исключительно к отторжению региона от Азербайджана. В Ереване чуть не со слезами вспоминают прежние заявления сопредседателей, где во главу угла ставилось "волеизъявление" оккупированного Карабаха. Разве можно было представить еще лет пять назад, что не депутат, а председатель такой структуры, как Евросовет, открыто заявит о поддержке ЕС территориальной целостности Азербайджана? Признавали, но в кулуарах, в беседах тет-а-тет, а на уроне заявлений и СМИ довлела проармянская позиция.

В Армении никак не привыкнут, что времена изменились, не поймут, что дело не в Туске или ком-то еще. Дело в Азербайджане, его усилившейся роли в региональной и мировой политике. Это те препятствия, которые Армении не поможет преодолеть никакая демагогия.

Зульфугар Ибрагимов