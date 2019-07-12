В заключительной декларации ПА ОБСЕ, принятой в ходе 28-й ежегодной сессии в Люксембурге, были обеспечены интересы Азербайджана.

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом заявила, в ходе сегодняшнего внеочередного заседания Милли Меджлиса (парламента) вице-спикер Бахар Мурадова.

По словам депутата, пункт, содержащийся в статье 22 обсуждаемой декларации, вызвал бурные обсуждения и кривотолки в Армении.

"Эта статья впервые предусматривает, что конфликты на территории Азербайджана, Грузии, Украины и Молдовы следует рассматривать через одну и ту же призму. Это было нашим самым эффективным достижением, чтобы все эти вопросы были отражены в одной статье, и рассматривались сквозь единую призму", - сказала Мурадова.

Вице-спикер подчеркнула, что ПА ОБСЕ рекомендует активизировать обсуждения и переговоры, направленные на урегулирование конфликтов в Азербайджане, Украине, Грузии и Молдове, в рамках согласованного формата, без предварительных условий сторон, основываясь на принципах территориальной целостности, суверенитета и неприкосновенности признанных на международном уровне границ.

Напомним, что конфликт между двумя южно-кавказскими странами возник в 1988 году, ввиду территориальных претензий Армении к Азербайджану. Нагорный Карабах и семь прилегающих к нему районов - 20 процентов территории Азербайджана - находятся под оккупацией вооруженных сил Армении.

В мае 1994 года стороны достигли соглашения о режиме прекращения огня, и до сих пор под эгидой Минской группы ОБСЕ и при сопредседательстве России, Франции и США, ведутся пока еще безуспешные мирные переговоры.

Принятые Советом безопасности ООН четыре резолюции по освобождению оккупированного Нагорного Карабаха и прилегающих к нему территорий до сих пор не выполняются Арменией.