За последние годы 34 различные азербайджанские организации приняли участие в 21-м совместном проекте с Европейским союзом (ЕС).

Как сообщает в пятницу Day.Az со ссылкой на Trend, об этом сказал глава представительства ЕС в Азербайджане Кестутис Янкаускас в ходе состоявшихся в Баку структурных консультаций по будущему программы "Восточного партнерства" ЕС.

Глава представительства отметил, что за многие годы сотрудничества Азербайджан проявил себя в качестве надежного партнера ЕС в сфере энергетики, и сегодня стороны продолжают сотрудничество в экономической и социальной сферах.

Кроме того, по словам Янкаускаса, Азербайджан лидирует по числу твининг-проектов.

"Несмотря на свое географическое расположение, Азербайджан очень активен в связях с ЕС", - сказал глава представительства.

Отметим, что консультации по будущему программы "Восточного партнерства" ЕС являются частью неформального обмена мнениями между государствами-членами ЕС и странами-партнерами, старт которому был дан на Конференции высокого уровня, посвященной 10-й годовщине создания Восточного партнерства в мае 2019 года в Брюсселе.