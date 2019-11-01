В рамках 650-летнего юбилея великого азербайджанского поэта и мыслителя Имадеддина Насими в Российской академии наук состоялась международная научная конференция на тему "Поэзия Насими - гимн человеку: синтез морально-культурных ценностей Востока и Запада".

Как сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ, в открытии конференции приняла участие вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева.

На конференции, проведенной при организации Фонда Гейдара Алиева, Российского философского общества и посольства Азербайджана в России, были заслушаны доклады на темы "Современная философия, культурно-исторические методологии и духовное наследие Насими", "Идеи Насими и хуруфизм: вопросы толкования и современная интерпретация", "Проблемы гуманизма в творчестве Насими", "Человека и утверждение и культурных ценностей в поэзии Насими", "Нравственное совершенство в эстетике Насими" и др.

На открытии конференции выступили вице-президент Фонда Гейдара Алиева Лейла Алиева, посол Азербайджана в России Полад Бюльбюльоглу, директор Института философии России Андрей Смирнов, научный руководитель Института философии Российской Академии наук Абдулсалам Гусейнов, директор Института философии Национальной Академии наук Азербайджана Ильхам Мамедзаде и др.

В работе конференции приняли участие ученые из различных стран, в том числе России, Азербайджана, США, Ирана, Турции, Финляндии, Узбекистана.

Научный руководитель Института философии Российской академии наук, академик Абдулсалам Гусейнов в беседе с корреспондентом АЗЕРТАДЖ сказал, что Насими великий поэт, один из основателей гуманизма. Он сказал: "Газель Насими "Я не вмещусь" - гимн человеку. В XIV веке воспевать человека с такой силой, глубоко и последовательно, требовало большой отваги. Сегодня идеи Насими очень актуальны".