"В своих ответах журналистам в Ереване Константин Затулин стал очень осторожен после определенных претензий азербайджанского МИДа в его адрес, видимо, дошедших до российской стороны. Я имею в виду его недавние откровения о принадлежности Нагорного Карабаха, прозвучавшие на прошедшем недавно совместном мероприятии с представителями сепаратистского анклава".

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя высказывания депутата Госдумы Затулина на встрече с журналистами после заседания ПА ОДКБ в Ереване.

Отметим, что проармянский депутат ответил на вопрос о возможности обращения Армении к союзникам по Организации за помощью против Азербайджана. Затулин заявил, что Россия и Армения как государства-члены ОДКБ имеют обязательства друг перед другом. Однако Армения, по его словам, "официально не обращалась в ОДКБ по поводу действий, осуществляемых Азербайджаном на границах Республики Армения, и, если обратится, то будут задействованы предусмотренные ОДКБ механизмы".

По мнению Михайлова, что касается непосредственно реакции ОДКБ на возможные обращения Еревана по поводу событий на азербайджано-армянской госгранице, то ничего экстраординарного ожидать не стоит. Члены ОДКБ прекрасно понимают, что Армения может все перевернуть так, как ей удобно для достижения своих сугубо личных интересов, но не интересов общей региональной безопасности, подчеркнул российский эксперт.

"Очевидно, что Баку не посягает на территорию нынешней Армении, столкновение может произойти только в том случае, если Армения под каким-либо статусом вздумает включить в свои границы оккупированные территории Карабаха. То есть официально показать всему миру, что Ереван является истинным идеологом оккупации чужих земель. Но на это режим Пашиняна вряд ли пойдет.

Так что надежды Армении на помощь ОДКБ в возможном противостоянии с Азербайджаном тщетны. Эта война не будет допущена в принципе. Что касается Карабаха, то, если Ереван не будет договороспособен, за него, вполне вероятно, примут решение другие, более сильные игроки", - сказал Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева