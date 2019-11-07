Нынешние министры Армении плохо разбираются в истории и истинных возможностях своей страны.

Об этом сказал Trend российский политолог, специалист по межнациональным конфликтам и эксперт по вопросам безопасности Евгений Михайлов, комментируя беспрецедентное по своей абсурдности выступление главы МИД Армении, прозвучавшее на днях в Шведском университете международных отношений, передает Day.Az.

Политолог иронически заметил, что риторике Еревана характерны выдумки и домыслы об оккупации, различных событиях, как например о Сумгайыте: "Ведь в том же Сумгайыте события спровоцировали армяне, но почему-то об этом в Армении не принято говорить, да и официальная история об этом "тактично" умалчивает".

Российский эксперт считает, что новым властям Армении, почему-то стали безразличны любые резолюции международных организаций: "Ереван безосновательно возомнил о некой своей значимости и противопоставляет себя многим трезвомыслящим государствам, которые давно намекают на то, что пора разрешить карабахский конфликт и вернуть оккупированные территории. Эфемерная "Великая Армения" - это только миф. Реальность же такова, что с соседями нужно жить мирно и сотрудничать. Если этого не происходит, то история показывает, что подобные государства рано или поздно теряют свою субъектность и дееспособность".

Напомним, что накануне глава МИД Армении Зограб Мнацаканян сделал беспрецедентное по своей абсурдности заявление, выступая в Шведском университете международных отношений .

В своей речи армянский политик обвинил Азербайджан якобы в оккупации Агджакенда (Геранбойский район), Ходжавендского и Тертерского районов - исконно азербайджанских территорий, часть из которых ныне под армянской оккупацией.