Инициатива Первого вице-президента Мехрибан Алиевой о посадке в нашей стране 650 000 деревьев в честь 650-летнего юбилея Насими должна быть примером для всего мира.

Об этом в беседе с Day.Az сказал Народный артист Азербайджана, кавалер ордена "Шохрат", профессор Азербайджанской национальной консерватории Мансум Ибрагимов.

"Темы человечества и гуманизма, единство человека с мирозданием и поиск путей, ведущих к совершенству духа, занимали центральное место в творчестве Насими и, безусловно, отождествлены с инициативой Первого вице-президента Мехрибан Алиевой. Эта акция, которая должна быть примером для всего мира, служит настоящему и будущему человечества, ведь без здоровой экологии невозможно существование людей. Каждый человек должен принять участие в этой акции и внести свою лепту в сохранение природы, более того, призываю весь мир присоединиться к ней и пусть каждый в своей стране, регионе, городе или деревне посадит хотя бы одно дерево. Представляете, насколько будет краше наша земля! Поэтому от всего сердца приветствую эту благую для всех людей инициативу Мехрибан Алиевой и верю, что в ней примут участие миллионы людей! Мехрибан ханум Алиева всегда отличалась своей добродетельностью и милосердием, и эта акция является очередным свидетельством ее высоких человеческих качеств", - сказал Ибрагимов.

Народный артист также отметил, что 2019-й год согласно распоряжению Президента Ильхама Алиева объявлен в Азербайджане "Годом Насими".

"Я принимаю активное участие в мероприятиях в честь "Года Насими", выступал в Турции, Германии и Франции и, конечно же, в Азербайджане. Зрители стоя приветствовали композиции мугама на слова гениального азербайджанского поэта, мыслителя и философа и одного из ярких представителей литературной и философской мысли Востока - Насими. Хотелось бы отметить, что по инициативе Общенационального лидера Гейдара Алиева 600-летний юбилей Насими в 1973 году был включен в список мероприятий ЮНЕСКО и был отмечен в рамках этой организации. Два года назад в Париже состоялось мероприятие в связи с 600-летием со дня смерти поэта, а с прошлого года в Баку и Шамахы, где он родился, на высоком уровне проводится "Фестиваль поэзии, искусства и духовности - Насими" с участием множества видных литераторов, поэтов, исследователей и гостей из зарубежных стран. Благодаря большой работе, которая проводится под руководством Президента Азербайджана Ильхама Алиева и Первого вице-президента Азербайджана Мехрибан Алиевой азербайджанское искусство мугама известно и любимо во всем мире, включено в Список шедевров устного и нематериального наследия ЮНЕСКО и Репрезентативный список нематериального культурного наследия человечества. В стране создан единственный во всём мире Международный центр мугама, проводится множество мероприятий и конкурсов мугама, выступления ханенде за рубежом неизменно сопровождаются овациями", - добавил Мансум Ибрагимов.