Считаю, что Ара Абрамян что-то напутал в расстановке приоритетов. Переписывание истории в угоду армянскому народу, считающему Гарегина Нжде своим героем, абсолютно недопустимо. Подобные шаги могут окончательно ввергнуть мир в хаос.

Об этом сказал Day.Az известный российский эксперт по международным конфликтам Евгений Михайлов, комментируя инициативу главы Союза армян России о создании армяно-российской комиссии для реабилитации нацистского пособника Гарегина Нжде в РФ.

По словам Михайлова, если принято, что те, кто был нацистом или прислуживал фашистам, должны быть подвергнуты как минимум забвению, а если по закону - то порицанию, не стоит манипулировать сознанием. А именно это и предлагает глава армянской диаспоры в России, пытаясь реабилитировать фашиста Нжде.

"Более того, говоря об "исторической значимости" Нжде и для болгар, Абрамян делает из него героя балканского мира, что недопустимо. Нжде - фашист, и точка. И именно это является абсолютной нормой для россиян, помнящих то, что сотворила Германия в годы Великой отечественной войны при участии, в том числе, армянского легиона СС под руководством Гарегина Нжде", - сказал российский эксперт.

Что касается самого Ары Абрамяна, то, по мнению Михайлова, его необходимо привлечь к ответственности за оправдание нацистов.

Российский эксперт заметил, что армяне России очень любят писать жалобы в спецслужбы РФ по любому поводу, когда кто-то мешает их бизнесу либо национальным интересам.

"Подчеркну - именно их сугубо национальным интересам. Но если вы граждане России, то должны жить по ее законам и работать во благо именно этой страны, а не Армении. Политика двойных стандартов в наше время недопустима, и с этим необходимо бороться", - отметил Евгений Михайлов.

Лейла Таривердиева