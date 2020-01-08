8 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Роухани в связи с катастрофой пассажирского самолета в окрестностях Тегерана.

Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.

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