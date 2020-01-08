https://news.day.az/politics/1192201.html Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани
Президент Ильхам Алиев выразил соболезнования Хасану Роухани
8 января Президент Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования Президенту Ирана Хасану Роухани в связи с катастрофой пассажирского самолета в окрестностях Тегерана.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
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