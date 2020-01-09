Напряженная ситуация, сложившаяся после ликвидации США 3 января иранского генерала Касема Сулеймани, и последовавший накануне ответный удар Ирана по американским базам в Ираке заставляют многих аналитиков всерьез заговорить о приближающейся масштабной войне, которая, возможно, может стать предвестницей Третьей мировой.

В среду председатель Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен призвала положить конец насилию. "Нужно отказаться от дальнейшего применения оружия, чтобы открыть пространство для диалога", - сказала она после внеочередного заседания ЕК по кризису вокруг Ирана в Брюсселе. Глава ЕК призвала все стороны вернуться к переговорам и предложила содействие Евросоюза.

Между тем, ситуация продолжает накаляться, а стороны - обмениваться угрожающими заявлениями. Как будет развиваться ситуация и может ли обмен ракетными атаками перерасти в масштабную войну? С такими вопросами мы обратились к известному российскому политическому аналитику Олегу Кузнецову.

Тактика действий США и Ирана в регионе Ближнего Востока тождественна: и те, и другие набирают (первые - по всему миру, вторые - в регионе по религиозному признаку) бедняков, готовых убивать и погибать за 300-500 долларов в месяц, формируют из них полувоенные-полупартизанские группировки и натравливают их друг на друга.

По сути, сейчас между США и Ираном идет война на материальное истощение, и в этой войне вне всякого сомнения побеждают США, так как им для создания своих прокси-сил достаточно включить печатный станок для выпуска новой партии долларов, тогда как Ирану для этого необходимо добыть и продать нефть. Даже миллиарды китайских инвестиций в экономику Ирана не способны хоть как-то компенсировать этот дисбаланс. Да, сегодня Иран способен на серию ответных ударов, которые унесут жизни нескольких сотен американских солдат и гражданских лиц. Но это не будет ни стратегической, ни тактической победой, это станет лишь демонстрацией потолка возможностей Ирана. В ответ США будут наносить ракетно-бомбовые удары с воздуха, уничтожая промышленную и военно-техническую инфраструктуру, тем самым продолжая войну на истощение Ирана.

Кроме того, не исключено, что в случае войны весь средний класс Ирана общей численностью до 15 миллионов человек, забрав свои деньги, постарается сбежать из страны. Это будет крупнейшая гуманитарная катастрофа, пострашнее сирийской.

Думаю, что во всей этой заварухе Иран не является главной целью США, их главной целью станут проиранские группировки в регионе Большого Ближнего Востока, для уничтожения которых будут привлечены все союзники и даже внешнеполитические оппоненты Соединенных Штатов. Израиль будет воевать против "Хезболлы", саудиты - против хуситов, турки - против курдов. США предложат свою помощь всем, к чьим врагам Иран имеет экономический или политический интерес. И я более чем уверен, что все они с удовольствием примут американскую помощь. Те 52 иранских объекта, которые были объявлены целями потенциальных ударов США, вряд ли находятся на территории Ирана, и США их способны уничтожить, не начиная официальной войны против него.

Я думаю, что США начнут с подавления иранских реципиентов, т.е. получателей иранских денег, разгром или уничтожение которых автоматически будет означать и гибель инвестиций в них. А чтобы следовать именно такой политике, у США есть и время, и ресурсы, а у Ирана их нет.

И еще один аспект, на который стоит обратить внимание. В арабском мире по отношению к США нет тотальной ненависти, очень многие хотят перебраться за океан в страну более благополучной жизни. А поэтому готовы работать на США за твердые гарантии своего потенциального материального благополучия. Ведь кто-то же "слил" американцам точный маршрут кортежа генерала Сулеймани, чтобы можно было нанести по нему точечный удар. И кто-то сегодня заранее предупредил американских военных в Ираке о готовящемся иранском ракетном ударе. А раз это так, то оперативные позиции США в регионе Большого Ближнего Востока очень сильны и крепки, гораздо более того, чем это кажется на первый взгляд. Войну Иран проиграет в любом случае, даже если к нему на помощь придет Северная Корея или Китай.

Так что третьей мировой войны не будет.

Лейла Таривердиева