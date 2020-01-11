Армянская сторона продолжает провокации против пограничной дивизии "Газах" погранвойск в направлении Газахского и Агстафинского районов.

Как передает Day.Az со ссылкой на ГПС, в течение последних дней интенсивному обстрелу из крупнокалиберного и снайперского оружия подвергались пограничные боевые позиции, а также военные транспортные средства.

Вражеские провокации были пресечены, а обстрелы были подавлены ответным огнем по боевым позициям Вооруженных сил Армении.