https://news.day.az/politics/1193121.html Интенсивная перестрелка на границе Азербайджана и Армении - Заявление
Интенсивная перестрелка на границе Азербайджана и Армении - Заявление
Армянская сторона продолжает провокации против пограничной дивизии "Газах" погранвойск в направлении Газахского и Агстафинского районов.
Как передает Day.Az со ссылкой на ГПС, в течение последних дней интенсивному обстрелу из крупнокалиберного и снайперского оружия подвергались пограничные боевые позиции, а также военные транспортные средства.
Вражеские провокации были пресечены, а обстрелы были подавлены ответным огнем по боевым позициям Вооруженных сил Армении.
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