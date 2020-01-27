Президент Ильхам Алиев выделил средства на капитальный ремонт автодорог в поселках и новых жилых массивах Сумгайыта
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в понедельник подписал распоряжение о мерах по капитальному ремонту автомобильных дорог в поселках и новых жилых массивах города Сумгайыт.
Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на АЗЕРТАДЖ.
Согласно распоряжению, с целью капитального ремонта автомобильных дорог в поселках и новых жилых массивах города Сумгайыт, из предусмотренного в государственном бюджете Азербайджана на 2020 год резервного фонда Президента Азербайджана, Государственному агентству автомобильных дорог Азербайджана выделяются 6,4 миллиона манатов.
Министерству финансов поручено обеспечить финансирование в сумме, указанной в части первой настоящего распоряжения.
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